Белгород, 3 февраля 2020, 13:27 — REGNUM Личность молодого человека, тело которого обнаружено утром 3 февраля на холме возле авторынка Белгорода, установлена, сообщили в региональном Следственном комитете. Погибшим оказался житель Старого Оскола 2001 года рождения.
По предварительным данным, молодой человек был студентом Индустриального колледжа Белгорода. Следователи осмотрели место происшествия и личные вещи молодого человека, тело погибшего направлено на вскрытие.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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