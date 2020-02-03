Пекин, , 13:33 — REGNUM Подавляющее большинство погранпереходов на границе Гонконга с материковым Китаем закрыты, чтобы не допустить вспышки пневмонии нового типа. Такое постановление выпущено главой администрации автономии Кэрри Лам, передаёт 3 февраля радиостанция RTHK.

Она отметила, что действуют только два пункта пропуска. Один находится на морском мосту Shenzhen Bay между Гонконгом и крупным городом Шэньчжэнем, а второй — на туннельно-мостовом переходе Гонконг — Макао — Чжухай.

Ранее власти Гонконга приостановили паромное и железнодорожное сообщение с материковой частью страны и закрыли некоторые переходы на границе. К 3 февраля здесь заболели новой пневмонией 15 человек.

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