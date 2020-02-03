Москва, , 13:16 — REGNUM Надо понимать, что речь идет пока, до окончания расследования и назначения виновных, о «добровольном» предложении Ирана о компенсационных выплатах за гибель людей, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя недовольство президента Украины Владимира Зеленского размером компенсации за сбитый Boeing.

«Иран не является подписантом Монреальской конвенции от 1999 года об авиаперевозках, которая устанавливает ответственность перевозчика за гибель пассажира в размере (в USD эквиваленте) не менее 170 тыс. на сегодняшний день. По Варшавской конвенции 1929 г. с Гаагским протоколом 1955 г. которые подписывал Иран, ответственность перевозчика ограничена минимальной выплатой в $16 600.

При этом выплаты осуществляются именно перевозчиком, с которым у пассажира был заключен договор перевозки. При возможности доказать, что смерть пассажира произошла по вине третьих лиц? и если ответственность близка к максимальной сумме выплаты (что мы и имеем в случае гибели пассажира), перевозчик может вообще быть освобожден от выплат компенсаций.

Надо так же иметь в виду, что согласно конвенции выплаты положены украинским пассажирам, которых на борту было два, а выплаты за членов экипажа регулируются совершенно другими законами.

Впрочем, риторика Зеленского представляется более политической, а не гуманитарной, и не имеет никакого отношения ко всем этим юридическим рассуждениям, апеллирует он в большей степени к «ценности человеческой жизни».

Надо заметить, что перевозчик МАУ, со своей стороны, пообещал выплаты компенсаций семьям погибшего экипажа и родственникам пассажиров, хотя размер не оглашался. Украина в свою очередь пообещала выплатить по 200 тыс. гривен (¬$8000).

Скорее всего, далее страховые компании, страховавшие ответственность авиакомпании (МАУ), произведут обязательные предварительные выплаты ($22 тыс.) пассажирам и — указанные в контрактах — членам экипажа, затем будет длительное судебное расследование, согласно которому Иран компенсирует эти выплаты в той или иной степени.

Видимо, выплатят полные суммы компенсаций ($170 тыс.) в течение года-двух, так как платить будут страховые компании. Предварительные выплаты должны быть сделаны в течение не более 3 месяцев», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина будет настаивать на увеличении размера компенсаций от Ирана за сбитый Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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