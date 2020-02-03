Ростов-на-Дону, , 13:16 — REGNUM В Ростовской области с начала года произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 детей, один ребёнок погиб. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 3 февраля.

В связи с ростом количества аварий с участием детей сотрудники ГИБДД с 3 по 9 февраля 2020 года проведут акцию «Неделя безопасности». В рамках рейда в районе образовательных учреждений сотрудники дорожной полиции «усилят контроль за соблюдением водителями требований к перевозке детей».

Кроме того, инспекторы уделят внимание фактам нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними пешеходами.