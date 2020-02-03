Пермь, , 13:12 — REGNUM В Пермском крае 2 февраля на трассе «Подъезд к Перми от М-7 «Волга» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин. В результате аварии погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, задержан водитель «КамАЗа». Мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Как отметили в полицейском ведомстве, водитель грузовика с полуприцепом не выдержал безопасный скоростной режим и врезался в автомобиль Volkswagen Polo, который остановился в попутном направлении. Иномарку отбросило на впереди стоящий автомобиль Mercedes с полуприцепом, а он, в свою очередь, столкнулся с впереди стоящим автомобилем Chevrolet Lacetti.

На месте погибли водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Polo ушибы получила пассажирка автомобиля Chevrolet Lacetti.