Йоханнесбург, ЮАР, , 13:01 — REGNUM Полиция в ЮАР начала разыскивать виновных в убийстве девяти нелегальных шахтеров в западном районе Йоханнесбурга. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, тела шахтеров из Лесото были найдены лежащими на улицах Матхолевиля, а еще один тяжело раненый старатель был доставлен в больницу.

По словам репортеров, в ЮАР работают тысячи нелегальных шахтеров, известных как «Зама Замас» («те, кто испытывает свою удачу» с языка зулу).

В сообщениях местных СМИ говорится, что жестокие столкновения между конкурирующими группами рабочих являются обычным явлением.

По информации полиции, к настоящему моменту для допроса были арестованы 87 подозреваемых в причастности к убийству.

«Мы осуждаем это варварское нападение и сделаем все возможное, чтобы жители Матхолевиля и Рудепорта чувствовали себя в безопасности», — заявил комиссар полиции провинции Гаутенг генерал-лейтенант Элиас Мавела.

«Подозреваемые будут арестованы как можно скорее, и полиция не уйдет отдыхать, пока мы не найдем их», — добавил он.

Начальник полиции также сказал, что он вызвал офицеров из других подразделений в Йоханнесбурге для участия в операции по задержанию преступников.