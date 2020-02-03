Нур-Султан, , 12:58 — REGNUM В Казахстане полиция задержала двух молодых человек, которые подозреваются в нападении на предпринимателя в городе Атбасаре, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области

По данным полиции, 28 января 2020 года двое злоумышленников напали на 46-летнего предпринимателя из Алма-Атинской области, нанесли ему телесные повреждения и забрали борсетку, в которой находилось $27,5 тыс.

Полиция задержала двух подозреваемых 26 и 28 лет, которым грозит наказание по ст. 191 УК Казахстана («Грабеж»). Оба задержанных водворены в изолятор временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года житель Мангистауской области Казахстана похитил 12-тонный мост длинною 14 метров. Мужчина был оштрафован на 505 тыс. тенге ($1331 по курсу на 15 мая).

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