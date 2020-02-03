Москва, , 13:09 — REGNUM Российские журналисты, убитые в Центрально-Африканской Республике в 2018 году, могли стать жертвами криминальных элементов или наёмников из сопредельных государств. Найти убийц очень тяжело, рассказал посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко в интервью РИА Новости, опубликованном 3 февраля.

«Найти убийц очень тяжело. Наши журналисты подверглись нападению в зоне, которая не находится под контролем правительственных войск», — пояснил дипломат.

Он отметил, что власти ЦАР сделали всё возможное для расследования: опросили местных жителей, провели экспертизы, а также вернули родственникам погибших их вещи. Убийство произошло в местности, где перегоняют скот. Преступники могли прибыть из Судана или Чада и скрыться в этих странах. Власти ЦАР тем не менее не закрывают дело.

Единственный свидетель убийства — водитель журналистов — уже дал все показания. Он убежал, когда между журналистами и некими вооружёнными людьми началась ссора, так как граждане РФ не согласились отдать злоумышленникам деньги и технику. Нападавшие говорили на некоем диалекте арабского языка.

Титоренко отметил, что журналисты при въезде нарушили ряд законов ЦАР. Так, в посольстве в Москве они назвались туристами, а в стране находились с журналистскими удостоверениями, где были названы волонтёрами ООН. Именно из-за этих документов их не задержали ночью на пропускном посту.

Кроме того, журналисты пытались попасть на секретный объект — военную базу Беренго. При въезде они не зарегистрировали аппаратуру для съемки. Люди, пославшие их, вероятно, знали об опасности для жизни журналистов, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко нашли убитыми в ЦАР. Уголовное дело по статье «Убийство» расследует Следственный комитет РФ.

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