Якутск, , 12:59 — REGNUM 90-летнему жителю Якутии с ожогами ног отказали в госпитализации в ожоговом отделении больницы Якутска из-за грязной одежды. Добиться госпитализации смогли настойчивые зоозащитники.

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Историю рассказало ИА СахаДей. 90-летний житель Якутска жил один в маленьком домике с печным отоплением. Его собирались устроить в дом престарелых социальные службы, но он никак не мог пристроить свою собаку — единственное близкое существо, потому постоянно откладывал переезд. О том, что старик ищет, куда устроить собаку, узнали местные зоозащитники. Они приехали к пожилому человеку и застали ужасающую картину. Старик живет очень бедно, сам топил углем свою печку, видимо, немощный человек не справился и обжег ноги. Зоозащитники вызвали скорую помощь. Но старик никак не мог найти ключи от дома. Тогда врач скорой помощи сказал, что не может ждать, и велел зоозащитникам, посторонним людям, везти старика в больницу самостоятельно. Они привезли, но в приемном покое в госпитализации отказали по той причине, что у пожилого человека была грязная одежда. Врачи сказали, что ему лучше лечиться дома. Женщины-зоозащитницы подняли всех, до кого смогли дозвониться, чиновников, прочих ответственных граждан. В больнице согласились принять старика. Но при условии, что зоозащитники сами его помоют. Женщинам опять пришлось добиваться, чтобы врачи и прочий медперсонал приступили наконец к исполнению своих обязанностей. Добились и этого. 4 часа потратили зоозащитницы, чтобы устроить 90-летнего старика в медицинское учреждение. Им пришлось самим возить деда по всем этажам — на УЗИ, на рентген. Наконец, ситуация разрешилась: старик в больнице, проходит лечение.

В ситуацию вмешалась мэр Якутска Сардана Авксентьева, которая поблагодарила неравнодушных женщин и пообещала, что все меры для устройства старика в соцучреждение будут приняты.

А зоозащитницы отправились, наконец, заниматься своим делом: искать для собаки старика, которую они, конечно, забрали на передержку, новый дом. Одна из зоозащитниц, Татьяна Павлова, рассказала, что в социальных сетях жители Якутии выражают готовность оказать поддержку пожилому человеку, навестить его в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурорская проверка показала, что власти Якутии сэкономили на здоровье граждан 1,5 млрд рублей, грубо нарушив закон о предоставлении жителям Якутии бесплатной медицинской помощи.