Томск, , 12:54 — REGNUM В Томске госпитализировали с признаками ОРВИ трёх китайских студентов, обучающихся в местном вузе. Кроме того, в больницу попала жительница Омска. недавно вернувшаяся из отпуска в КНР.

«Четверо людей приехали из Китая менее 14 дней назад, и с ОРВИ, с целью исключения коронавирусной инфекции они были госпитализированы и обследованы в установленном порядке. Тестирование дало отрицательный результат», — передаёт vtomske.ru заявление представителя областного Роспотребнадзора.

Все четверо пока ещё находятся в больнице, но в ближайшее время их выпишут.

Напомним, ранее в России были подтверждены сразу два случая заражения коронавирусом — в Тюмени и Забайкалье. Как сообщало ИА REGNUM, оба являются гражданами Китая.

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