Бирск, Башкирия, , 12:51 — REGNUM По факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело в Башкирии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 1 февраля следователи получили информацию о том, что в квартире дома в городе Бирске было обнаружено тело 19-летнего парня без видимых повреждений. Кроме этого, из этой же квартиры в больницу поступила 14-летняя девушка, которая позже скончалась.

На место оперативно прибыли следователи, криминалисты и сотрудники полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

В настоящее время сотрудники оперативных служб устанавливают все причины произошедшего.

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