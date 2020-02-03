Нью-Йорк, США, , 12:46 — REGNUM Распространение пневмонии нового типа привело к резкому подорожанию и нехватке защитных масок в США. Об этом пишет газета The New York Post.

Так, за минувшие десять дней многоразовая медицинская маска Novotel на площадке электронной торговли Amazon стала стоить $27,99 за шутку вместо $14,99. Респираторы для защиты от пыли марки AxPower продаются по $40,99 вместо $15,99.

Упаковка из ста одноразовых медицинских масок стоит $30, однако товар закончился на складе и поступит не ранее конца февраля. В большинстве магазинов Нью-Йорка защитные маски закончились больше недели назад.

Специалисты при этом уверяют, что маска не нужна для предотвращения распространения респираторных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в США по данным на 3 февраля выявлено 11 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.

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