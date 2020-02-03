Иркутск, , 12:34 — REGNUM В Иркутске госпитализировали четырех пассажиров, прилетевших сегодня, 3 февраля, рейсом из Пекина. После того как специалисты Роспотребнадзора при проведении термометрии на борту самолёта обнаружили у них повышенную температуру, данных четверых поместили в областную инфекционную больницу, сообщает сайт Приангарья.

По данным регионального министерства здравоохранения, предварительный диагноз у всех пациентов — ОРВИ, но вместе с ними изолированы и граждане, с которыми заболевшие имели близкий контакт.

«У всех будут проведены диагностические исследования с учетом эпидемиологической ситуации и на коронавирусную инфекцию», — пояснили медики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пациента с подтверждённым коронавирусом получили в соседнем Забайкальском крае. Больного сегодня, 3 февраля, проконсультировал сам министр здравоохранения региона Валерий Кожевников.

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