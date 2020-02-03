Уфа, , 12:35 — REGNUM Коммунальные службы Уфы продолжают работать в усиленном режиме. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, в настоящее время из-за обильного снегопада от снега улицы города очищают 264 единицы коммунальной техники и порядка 500 человек. Кроме этого, во дворах убирают снег 166 единиц техники и свыше 800 дворников.

Напомним, что в Уфе, по данным синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий. При этом ожидается ветер, местами с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 2 — минус 4 градуса мороза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии проверят эффективность затрат на обустройство мусорных площадок