Владимир, , 12:28 — REGNUM В городе Владимире из-за прорыва магистрального водопровода 83 тысячи человек остались без горячей воды и отопления с вечера 2 февраля, сообщил портал «Зебра-ТВ».

Трубу прорвало на улице Большой Нижегородской. По подсчётам местных жителей, этому участку трубопровода около 40 лет, и за это время его ни разу не меняли.

Вечером коммунальщики преступили к ликвидации аварии, работы шли всю ночь. Место прорыва локализовали, и, по словам специалистов, подключать потребителей к отоплению начали с 11:00 3 февраля.