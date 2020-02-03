Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Второе за день электронное письмо с угрозами поступило в адрес нескольких районных судов Петербурга, из-за чего учреждения эвакуируются. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Лаконичное сообщение: «Здание заминировано. Будет взрыв», пришло на адреса Красногвардейского, Василеостровского, Петродворцового, Приморского и Сестрорецкого районных судов.

Отметим, что в начале рабочего дня на адреса ещё девяти судов поступили угрозы взрыва. После осмотра зданий специалистами опасных предметов и веществ обнаружено не было.

Также в утреннем сообщении было упомянуто более 50 детских садов Петербурга.

Спецслужбы начали блокировать адреса с которых идёт рассылка сообщений, однако злоумышленники находят способ отправки угроз со сторонних ресурсов.

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