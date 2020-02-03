Красноярск, , 12:22 — REGNUM Следователи в Красноярске задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве престарелой женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Трагедия произошла 22 января. По версии следствия, в тот день подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 87-летней сожительницей. Последняя ругала его из-за того, что он пьёт и нигде не работает.

«Мужчина утверждает, что женщина несколько раз толкнула его, после стала пинать ногами, чтобы успокоить её, он связал ей руки, затем разозлившись, он нанес ей удар в область грудной клетки, от которого женщина скончалась на месте происшествия», — отметили в СКР.

Подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время взят под стражу, расследование продолжается.

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