Москва, , 12:34 — REGNUM Артиллерийский обстрел военнослужащими Вооруженных сил Украины посёлка Березовское в Луганской Народной Республике стал основанием для возбуждения уголовного дела Следственным комитетом России. Об этом заявила 3 февраля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры посёлка был совершен 26 января 2020 года. В результате 80-летний местный житель был ранен. По версии следствия, целью обстрела было убийство и причинение вреда мирным людям, стрелявшие действовали в силу политической и идеологической ненависти и вражды.

СКР возбудил дело по статье 356 УК РФ о жестоком обращении с мирным населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов. Устанавливаются причастные к преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля ВСУ обстреляли в ЛНР населённые пункты Смелое и Голубовское. Получил ранения один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

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