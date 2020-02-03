Барнаул, 3 февраля 2020, 11:56 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») не исключил, что действия властей КНДР по закрытию пассажирского железнодорожного сообщения с Россией из-за коронавируса являются ошибочными и преждевременными. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее власти КНДР приняли решение о закрытии на неопределённый срок железнодорожного сообщения с РФ в связи с распространением коронавируса. Также границу Северной Кореи не смогут пересечь те вагоны, которые на данный момент следуют из Москвы в Туманган.
Читайте также: КНДР из-за коронавируса закрыла железнодорожное сообщение с Россией