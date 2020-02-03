Барнаул, , 11:56 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») не исключил, что действия властей КНДР по закрытию пассажирского железнодорожного сообщения с Россией из-за коронавируса являются ошибочными и преждевременными. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Павел Шумихин «Со стороны России для КНДР какой-либо опасности в плане проникновения коронавирусной инфекции нет. Как раз напротив, учитывая тесные связи и протяженную границу КНДР с Китаем, более потенциально неблагоприятной в эпидемиологическом отношении выглядит как раз Северная Корея. Хотя и в этой стране опасный вирус пока не зафиксирован. Возможно, эта мера северокорейского правительства является избыточной и преждевременной».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее власти КНДР приняли решение о закрытии на неопределённый срок железнодорожного сообщения с РФ в связи с распространением коронавируса. Также границу Северной Кореи не смогут пересечь те вагоны, которые на данный момент следуют из Москвы в Туманган.

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