Донецк, , 11:55 — REGNUM В результате обстрела посёлка Старомихайловка были повреждены два дома, сообщили 3 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным представителей центра, у одного дома были повреждена кровля и фасад, у второго дома пострадало остекление, также пострадали линии электропередачи (ЛЭП.

В результате обстрела никто не пострадал. Боевики ВСУ вели огонь из вооружения БМП, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки по территории ДНР было выпущено 47 единиц боеприпасов. Обошлось без жертв.

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