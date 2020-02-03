Самара, , 11:36 — REGNUM Предпринимателя в Самаре подозревают в попытке передать взятку сотруднику таможни за провоз контрафактных запчастей для автомобилей. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба приволжского транспортного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в конце прошлого года обвиняемый передал сто тысяч рублей сотруднику Самарской таможни. За это, считают следователи, должностное лицо должно было выпустить автомобиль, который перевозил автомобильные запчасти, имеющие признаки контрафактных без таможенного досмотра.

Сотрудник таможни отказался принимать денежные средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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