Москва, , 11:30 — REGNUM Подозреваемый в угоне каршеринговой машины, протаранившей здание МВД на Петровке, 38, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По информации представителя МВД России Ирины Волк, полиция установила, что угнанный из Козицкого переулка автомобиль, принадлежащий каршеринговой компании, угнали трое граждан.

«Доехав до Второго Колобовского переулка, они совершили наезд на шлагбаум, после чего, выскочив из салона, скрылись. Неуправляемая автомашина продолжила движение и врезалась в фасад административного здания», — сказала Волк.

Она добавила, что задержанным оказался 17-летний житель подмосковного Одинцова. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»). Представитель МВД отметила, что продолжается розыск остальных соучастников преступления.

Стоит отметить, что после задержания молодой человек признался, что был «немножко выпивший».

Ранее в городе Дудинка Красноярского края ДПС задержала угонщика снегохода «Тайга», который катался на нём по городу. 25-летний задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

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