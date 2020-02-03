Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM В Екатеринбурге 41-летняя женщина добилась опеки над своим двухлетним внуком, после того как сотрудники социальных служб забрали мальчика из дома. В итоге ребёнок более двух недель находился в больнице.

Как сообщает издание 66.RU, в органах опеки и попечительства пояснили, что женщина была назначена опекуном сразу после того, как 28 января обратилась с соответствующим заявлением в социальные службы.

По словам представителя женщины, ребёнка забрали из дома 11 января, когда его 16-летней матери не было дома, а находившейся с мальчиком бабушке пояснили, что она ему «никто». После этого женщина обратилась в суд с заявлением об ограничении своей несовершеннолетней дочери в родительских правах, чтобы взять под опеку внука.

Рассмотрение состоялось 23 января, в ходе которого 16-летней матери предложили пожить с сыном в кризисном центре для того, чтобы «молодая мать нашла контакт с ребёнком», а в суде был объявлен перерыв.

Как сообщила бабушка, после этого ей запретили навещать двухлетнего внука в больнице. Женщина обратилась в аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области. После этого 28 января мальчика вернули в семью.

Отметим, что 41-летняя екатеринбурженка — многодетная мать-одиночка. Помимо 16-летней дочери у неё есть 20-летняя дочь и два сына: 10-ти и 5-ти лет. Как сообщают местные издания, в целом семья благополучная, а проблемы во взаимоотношениях возникли только с младшей дочерью, которая ранее сбегала из дома, и по этой причине, ещё до того, как забеременела, находилась на учёте в органах ПДН.