Новосибирск, , 11:24 — REGNUM После обрушения кровли в кафе Новосибирска, два пострадавших были госпитализированы. Всего в Центральную клиническую больницу Академгородка поступили четыре человека, оказавшихся под завалами, рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

«После осмотра двоих пациентов врачи отпустили домой: у них нет травм, только переохлаждение. Двоих пациентов госпитализировали и прооперировали. У мужчины — перелом костей таза, у девушки — перелом костей голени», — уточнили в региональном минздраве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Новосибирска считает, что «трагедия стала результатом вопиющей безответственности конкретных лиц — жизнь десятков людей подвергли риску, чтобы заработать на проведении нелегальной вечеринки». Напомним, что во время обрушения кровли в кафе погиб один человек.

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