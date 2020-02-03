Париж, , 11:15 — REGNUM Во Франции пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из столичного аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов, сообщает 3 февраля РЕН ТВ со ссылкой на одного из пассажиров воздушного судна.

По его словам, лайнер должен был взлететь в 12карп:45 по местному времени (14:45 мск). Самолет вырулил на полосу, однако затем вернулся.

«Только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов», — рассказал очевидец событий.

Отмечается, что экипаж был заменен, самолет взлетел, однако спустя час после начала полета командир принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за холода в салоне. В аэропорту пассажиров пересадили в другой лайнер.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года следовавший из Австралии в Сингапур пассажирский самолет бюджетной авиакомпании Scoot совершил разворот в воздухе и вернулся в аэропорт вылета из-за серьезной драки на борту.

Пилот принял решение возвращаться в аэропорт Сиднея. По приземлении нарушитель спокойствия был арестован. Авиапроисшествие было заснято пассажирами на камеры мобильных телефонов.

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