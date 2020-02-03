Шуя, Ивановская область, , 11:02 — REGNUM Заявление в полицию на действия главы города Шуи Ивановской области написали представители ЛДПР — после скандала на празднике «Шуйский Студенец» 1 февраля. Об этом пишет IvanovoNews. По утверждению представителей ЛДПР, глава города Наталья Корягина попыталась прогнать женщин — представителей партии, пришедших на праздник «поздравить горожан».

"Она делала это, хватая за руки и угрожая. Вытеснив наших людей из парка, угрозами призывала прекратить раздачу подарков», — заявил изданию представитель ЛДПР Дмитрий Мастраков.

Пенсионерка, пострадавшая на празднике, написала заявление в полицию, заявив о том, что глава Шуи причинила ей физические и моральные страдания.

Другое ивановское издание «Кстати» сообщило, что до этого ЛДПР пыталось согласовать проведение «публичного мероприятия в форме группового пикетирования» в парке отдыха, где и проводился праздник. Мэрия заявку не согласовала, предложив альтернативные места. 31 января ЛДПР подала ещё одно обращение о размещении в парке 1 февраля «быстровозводимой сборно-разборной конструкции (палатки) с целью информирования посетителей праздника о деятельности партии». Позже разразился скандал — на видео, которое выложено в соцсетях, глава города требует от женщины (у нее в руках мелькают «подарки» с символикой ЛДПР) прекратить распространять политическую продукцию, и грозит штрафом.

Теперь в том, кто прав и кто виноват в данной ситуации, придётся разбираться полиции — проверку уже начали, сообщило IvanovoNews.