Новосибирск, 3 февраля 2020, 10:54 — REGNUM После инцидента в международном аэропорту Томска рейсы «Москва-Томск» принимает новосибирский аэропорт «Толмачево», сообщили ИА REGNUM в Западно-сибирской транспортной прокуратуре.
«Другие воздушные суда направлены в международный аэропорт Новосибирска «Толмачёво». Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов и правах потребителей», — отметили в транспортной прокуратуре.
По данным «НДН.инфо», в новосибирский аэропорт были перенаправлены самолеты S7, «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота», выполнявшие рейсы «Москва-Томск».
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 февраля, в томском аэропорту Томска аварийно приземлился самолёт из Екатеринбурга. Оказалась повреждена стойка шасси.