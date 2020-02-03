Кировск, Ленинградская область, , 10:54 — REGNUM Две женщины пострадали в ДТП на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области из-за того, что водитель легкового авто не уступил дорогу грузовику. Об этом сообщает в понедельник, 3 февраля, отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на 59 км трассы в Кировском районе Ленобласти около восьми часов утра. По предварительной информации, 64-летний водитель Hyundai при повороте налево не предоставил преимущество водителю грузовой автомашины.

В результате ДТП пострадали две женщины — 64‑ и 33-летняя пассажирки легкового авто.

«Обе доставлены в ЦРБ города Шлиссельбург в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.