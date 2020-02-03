Чита, , 10:51 — REGNUM После того, как в Забайкальском крае появился один официально подтверждённый случай заболевания новым коронавирусом, жители региона устремились в аптеки. В результате созданного ими ажиотажа стоимость защитных масок выросла с 1 рубля 20 копеек до 10 рублей всего за сутки, сообщают забайкальские СМИ.

В этой ситуации власти края были вынуждены обратиться в ФАС с просьбой установить контроль за ценами на лекарства и средства защиты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона подготовили и направили производителям письма об ускорении процедуры поставки масок в Забайкальский край в связи с ажиотажным спросом. При этом дефицита противовирусных лекарств в Забайкалье нет, отмечают чиновники.

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