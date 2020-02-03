Новосибирск, , 10:33 — REGNUM После обрушения кровли кафе в Советском районе Новосибирска накануне, 2 февраля, мэр Анатолий Локоть провёл экстренное совещание. На нём было решено повторно потребовать от организаций, независимо от их форм собственности, очистить крыши от ледовых и снежных навесов, сообщают «Новосибирские новости».

Отмечается, что в Советском районе города заседания комиссий по ЧС проводились 25 и 30 января. На последнем из них присутствовал лично представитель ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН, на территории которого и произошло обрушение кровли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анатолий Локоть заявил, что «трагедия стала результатом вопиющей безответственности конкретных лиц — жизнь десятков людей подвергли риску, чтобы заработать на проведении нелегальной вечеринки».

И заявил, что считает «правильным передачу в собственность муниципалитета коммунального комплекса ЖКХ СО РАН в Советском районе для более эффективного управления».

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