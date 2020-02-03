Оренбург, , 10:30 — REGNUM В Оренбурге в доме № 108 по ул. Комсомольской в ночь на 3 февраля произошло обрушение стены жилого дома. Обрушилась наружная часть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Дому около ста лет. Жильцы к исторической части здания сделали пристройки. Обрушение произошло в старой части дома. Ветхая кровля не выдержала снежной нагрузки и сместилась, что привело к выдавливанию кирпичной кладки и обрушению стены. Площадь повреждения составляет 15 квадратных метров. Обошлось без человеческих жертв.

Между тем, сохраняется угроза дальнейшего обрушения. Заместитель главы города Татьяна Малышева заявила, что всем жильцам дома предложат переезд в маневренный фонд Оренбурга. «Дом обследуют эксперты и вынесут свое заключение. Мы планируем собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой будет принято решение о дальнейших действиях. Скорее всего, это будет разбор поврежденных конструкций здания», — сказала она.

Стоит отметить, что дом находится в частной собственности. Владельцами являются четыре человека. На момент обрушения в здании находились две семьи — четверо взрослых и трое детей.