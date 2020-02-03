Горно-Алтайск, , 10:16 — REGNUM В Республике Алтай прекращено уголовное дело в отношении директора МФЦ, которую обвиняли в служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Горно-Алтайского городского суда.

По данным следствия, в марте 2018 года она подписала и заверила печатью документы с заведомо ложными сведениями. В них говорилось об изготовлении и поставке ООО «Агентство Антарес» для нужд центра продукции на общую сумму 3 400 000 рублей. На основании этих документов, деньги за фактически не оказанные работы были перечислены компании.

«На перечисленные денежные средства была разработана и напечатана книга «Республика Алтай Национальное достояние России», не имеющая какого-либо отношения к работе АУ РА «МФЦ», — отметили в суде.

В декабре того же года она вновь заверила документы об изготовлении и поставке продукции на сумму 402 тыс. рублей. Как и прежде, продукция фактически не поставлялась, а на перечисленные деньги компания изготовила подарочные наборы «Рюкзак туриста», не имеющие отношения к работе центра.

В ходе рассмотрения дела суд учёл, что чиновница обвинялась впервые, признала вину и раскаялась, а также добровольно явилась с повинной. Эти и другие факторы, по мнению судьи, свидетельствуют «о снижении степени общественной опасности преступления», в связи с чем обвиняемая была освобождена от уголовной ответственности. Ей назначен судебный штраф в размере 30 000 рублей.

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