Великий Новгород, , 10:13 — REGNUM Сотрудники следственного управления УМВД России по Новгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Великого Новгорода, который обвиняется в подготовке вымогательства 30 млн рублей у местного предпринимателя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, преступный план был раскрыт летом 2019 года.

Следователи выяснили, что для реализации своих намерений новгородец искал сообщников в Ленинградской области (они должны были завладеть денежными средствами одного из бизнесменов Великого Новгорода под угрозой применения насилия и уничтожения его имущества) и сами выступили такими «исполнителями» в рамках разработанной оперативной комбинации.

Подозреваемый был задержан оперативниками после встречи с предполагаемыми исполнителями в Великом Новгороде, во время которой уже обсуждал все детали и размер вознаграждения.

Уголовное дело направлено в Новгородский районный суд.

Напомним, что с сентября 2019 года обвиняемый находится под стражей.