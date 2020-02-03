Москва, , 10:02 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней женщины, сообщает 3 февраля пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

По данным следствия, женщина посадила ребёнка за руль автомобиля каршеринга. При этом в салоне находился ещё один ребёнок. Указано, что инцидент случился 25 января. Сама москвичка в этот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Подозреваемая вовлекла ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для несовершеннолетних пассажиров», — отметили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Данное деяние предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.