Уфа, , 09:58 — REGNUM Два автомобиля скорой помощи загорелись в гараже в городе Стерлитамак. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в кирпичном гараже по улице Карла Маркса поступило на пульт спасателям рано утром 2 февраля.

Прибыв на место происшествия огнеборцы установили, что горят две автомашины скорой медицинской помощи. Пожарные ликвидировали горение в течение получаса с момента поступления сообщения о нем.

Отмечается, что спасатели не допустили распространение огня на рядом стоящие автомашины.

При пожаре пострадал одни человек, который был госпитализирован в ГБУЗ КБ №1.

В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель МЧС РФ. Причины пожара устанавливаются.

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