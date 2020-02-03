Биробиджан, , 09:54 — REGNUM Из Смидовичского района Еврейской автономной области в хабаровскую краевую клиническую больницу № 2 был доставлен мужчина с огнестрельным ранением головы, от которого он впоследствии скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Читайте также: Новосибирец во время охоты застрелил товарища

Установлено, что со своим знакомым он находился в окрестностях села Самара Смидовичского района, где и был произведён злополучный выстрел, пишет EAOMedia.

«По данному факту руководителем СО по Смидовичскому району СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, смерть во время охоты как обязательное неудобство: житель Новосибирска на охоте застрелил своего товарища.