Соледар, ДНР, , 09:55 — REGNUM За минувшие стуки ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 47 единиц боеприпасов, сообщили 3 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении украинские силовики выпустили две мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ была выпущена одна мина калибра 120 мм.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Жабичево, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Новая Таврия», — сказано в сообщении.

Случаев гибели или ранения мирных жителей ДНР, а также повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 59 единиц боеприпасов, среди которых одна мина калибра 120 мм и девять мин калибра 82 мм.

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