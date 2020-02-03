Соледар, ДНР, 3 февраля 2020, 09:55 — REGNUM За минувшие стуки ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 47 единиц боеприпасов, сообщили 3 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении украинские силовики выпустили две мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении ВСУ была выпущена одна мина калибра 120 мм.
Случаев гибели или ранения мирных жителей ДНР, а также повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 59 единиц боеприпасов, среди которых одна мина калибра 120 мм и девять мин калибра 82 мм.
Читайте также: Украинские боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня — ДНР СЦКК