Новосибирск, , 09:48 — REGNUM Следственное управление СКР по Новосибирской области подало ходатайство об аресте организатора Walter Garage Party — мероприятия в кафе, где на людей рухнула крыша. Его подозревают в «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ), сообщает «Тайга.инфо».

"Документы еще не поступили в суд, однако заседание «предварительно назначено», уточнили в пресс-службе Советского районного суда», — уточняет СМИ, отмечая, что задержанного зовут Антон Ш.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после обрушения крыши в кафе Новосибирска задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие.

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