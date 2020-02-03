Кемерово, , 09:34 — REGNUM В Кузбассе в очередной раз «минируют» здания судов. Сегодня, 3 февраля, неизвестные сообщили о минировании судов в Кемерове и Новокузнецке, сообщают Vse42.ru.

«Людей вывели из кассационного суда, расположенного на улице Островского», — передаёт СМИ со ссылкой на очевидца в Кемерове.

Как сообщало ИА REGNUM, суды Кузбасса «минировали» уже неоднократно — сообщения о взрывных устройствах в зданиях судов поступали с 29 по 31 января. Ни одно из них не подтвердилось.

Читайте ранее в этом сюжете: Кемеровские суды и прокуратуру вновь «заминировали»