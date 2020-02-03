Киев, , 09:34 — REGNUM В Киеве на улице Саксаганского был убит местный житель 1977 года рождения, сообщила 2 февраля пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным информационного агентства УНН, убитым оказался пластический хирург Андрей Сотник, работник одной из столичных клиник.

Журналистам удалось поговорить со свидетелями убийства, которые рассказали, что к жертве подбежал человек, сделал несколько выстрелов, подобрал какой-то пакет и скрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве был убит предприниматель 1978 года рождения. Позже полиция нашла сожжённый автомобиль, на котором, по предварительным данным, скрылись убийцы.

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