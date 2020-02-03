Ставрополь, , 09:38 — REGNUM Три человека получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Ставрополе. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП произошло накануне, около 18:00. Водитель «ВАЗ-21 063» пошел на обгон, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены водитель и два пассажира отечественной легковушки.

Оказалось, что за рулем «шестерки» находился 23-летний местный житель, у которого нет водительских прав. Сам он и пассажиры в момент аварии не были пристегнуты. Кроме того, на машине были установлены подложные номера, а также отсутствовал страховой полис на транспорт. По всем выявленным нарушениям составлены административные протоколы.

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