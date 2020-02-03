Улан-Удэ, , 09:29 — REGNUM На выходных на территории Бурятии зарегистрировано двадцать пожаров, восемь из которых произошли в Улан-Удэ. Как сообщили в Главном управлении МЧС по республике, в результате одного из них погибла женщина.

Возгорание произошло вечером первого февраля в частном доме. К моменту прибытия пожарных были охвачены огнём крыша дома и веранда.

«В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы эвакуирована хозяйка дома 1955 г.р. К сожалению, медицинскими работниками констатирована смерть женщины», — отметили в ведомстве.

К ликвидации пожара было привлечено до четырёх единиц техники, а также семнадцать человек личного состава. По мнению спасателей, условием его развития стало позднее обнаружение и сообщение в пожарно-спасательную службу. Причины возгорания устанавливаются.

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