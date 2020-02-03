Уагадугу, , 09:31 — REGNUM В результате ночного нападения на северо-западе Буркина-Фасо были убиты порядка 20 мирных жителей. Об этом передает информационное агентство AFP.

По сообщению журналистов агентства, поздно вечером в субботу, 1 февраля, неизвестные вооруженные люди на мотоциклах совершили нападение на деревню в муниципалитете Бани, к северу от столицы страны, Уагадугу.

Напомним, что нападение произошло через неделю после того, как около 50 человек были убиты, когда боевики напали на рынок в районе Силгаджи.

По словам репортеров, в последние месяцы в регионе Сахеля наблюдается увеличение насилия со стороны джихадистов.

Напомним, кризис безопасности в Сахеле начался, когда альянс сепаратистских и исламистских боевиков захватил северную часть Мали в 2012 году. После чего Франция начала военную интервенцию против них. Хотя мирное соглашение было подписано в 2015 году, оно так и не было полностью выполнено. С тех пор в регионе появились новые вооруженные группы, которые распространились на центральные районы Мали, Буркина-Фасо и Нигера, в том числе группы, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Атака на рынок в Буркина-Фасо: порядка 50 человек погибли