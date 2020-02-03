Санкт-Петербург, 3 февраля 2020, 09:23 — REGNUM Несколько районных судов Петербурга начали рабочую неделю с эвакуаций из-за поступления сообщений о «заминировании». Об этом сообщает 3 февраля объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Первые сообщения о «минировании» поступили на электронные почты Красногвардейского, Петродворцового, Колпинского, Петроградского, Сестрорецкого, Октябрьского районных судов.
«Персонал и посетители эвакуируются», — отмечают в суде.
Также злоумышленники в своём письме указали более 50 дошкольных учреждений по всему городу, которые также якобы находятся под угрозой.