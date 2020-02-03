Одесса, Украина, , 09:22 — REGNUM В Одессе в ночь с воскресенье на понедельник 3 февраля в пятиэтажном доме произошёл пожар, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В Суворовском районе г. Одесса в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, вследствие которого погибли трое человек», — сказано в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 15 кв. метров. Правоохранительные органы устанавливают причину трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье в городе Иршава сгорел деревянный храм Святого Василия Великого. По предварительным данным, здание загорелось из-за неисправности электропроводки.

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