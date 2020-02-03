Белгород, , 09:24 — REGNUM Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. Свидетелями трагедии стали сотни проезжающих мимо автомобилистов — в утренние часы на этой дороге насыщенный трафик.

В региональном Следственном комитете начали проверку — осматривается место происшествия, устанавливается личность погибшего, версии произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поклонный крест-памятник установлен на холме на перекрёстке улиц Студенческая и Калинина в честь солдат, павших в Курской битве.