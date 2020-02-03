Кызыл, , 09:09 — REGNUM Вахтёр республиканской больницы № 1 в столице Тувы Кызыле Мерген Салчак рассказал о громком нападении на девушку в стенах учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По его словам, был обычный день, когда в фойе вдруг раздались крики, и люди ринулись бежать в сторону приёмного покоя. Вахтёр побежал на крики, где предполагаемый сожитель 19-летней пациентки напал на неё с ножом. Пока Салчак пробирался сквозь толпу, нападавший успел нанести девушке множественные ножевые ранения.

На попытку остановить мужчину, тот бросился с ножом на вахтёра. Однако он применил, по его выражению, «приём» и уронил «безумца» на пол.

«Тут кто-то из наблюдателей отбросил подальше нож, кто-то стал помогать, подбежали охранники частной охранной организации, которые обычно сидят подальше за дверью, у входа в стационарные отделения», — добавили в министерстве.

На следующее утро Мергену Салчаку вручили благодарственное письмо за проявленный героизм и вклад в дело сохранения человеческих жизней. Работники больницы также будут ходатайствовать о награждении героя Почётной грамотой министерства здравоохранения Тувы.

Состояние пострадавшей девушки тем временем уже не вызывает опасений. Она получает лечение в обычной палате, а с ребёнком находится бабушка.

Напомним, инцидент произошёл около 16 часов 30 января. Как сообщало ИА REGNUM, потерпевшая была госпитализирована в ожоговое отделение больницы вместе с ребёнком, которому врачи должны были удалить рубцы после ожога.

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