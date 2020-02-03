Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 09:05 — REGNUM Кузбасские подростки, которые были обнаружены без сознания на мосту в Ленинске-Кузнецком, остаются в реанимации.

Врачи диагностировали у 14-летней девочки и 15-летнего мальчика отравление медикаментами, сообщают «Вести Кузбасс».

«Подростки пока находятся в реанимации Областного клинического центра охраны здоровья шахтёров. Состояние их остается стабильно тяжёлым. Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку. Также дело на контроле в центральном аппарате СК РФ», — уточняет СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, лежащих без сознания парня и девушку 29 января обнаружили прохожие.

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