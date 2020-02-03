Конакри, , 09:05 — REGNUM В результате оползня, произошедшего на золотом прииске на северо-западе Гвинеи в провинции Норасобе, погибли по меньшей мере восемь человек, об этом 3 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, трагедия произошла из-за обрушения колонн, служащих поддержкой для входа в шахту. В настоящее время многие шахтеры оказались в ловушке, поэтому число жертв может возрасти.

Спасательная операция продолжается.

Напомним, аналогичная трагедия произошла в данной провинции ровно год назад, в феврале 2019 года, тогда погибли 17 человек.

Добыча полезных ископаемых рискованна в Гвинее в связи с рядом факторов, среди которых нарушение техники безопасности, а также сезоны дождей.

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