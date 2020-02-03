Винница, Украина, 3 февраля 2020, 09:04 — REGNUM В Виннице сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в похищении мощей святого Николая, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
В пресс-службе отметили, что лицо злоумышленника попало в объективы камер, благодаря чему он был опознан и задержан.
Мощи изъяли у товарища задержанного, которому он их якобы подарил.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе за выходные один и тот же музей дважды подвергался ограблению.
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